باشاغا يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية التعاون الأمني وإنشاء غرفة مشتركة لمكافحة الهجرة

اجتماع باشاغا مع وزيرة الداخلية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لاموجيز، التعاون بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الأمنية وإنشاء غرفة مشتركة بين البلدين لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدين جراء هذه الظاهرة.

ووصل باشاغا في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، رفقة وفد يضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، وسفير ليبيا لدى إيطاليا، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، ومدير إدارة طيران الشرطة، ومدير أمن طرابلس، ومدير مكتب وزير الداخلية المفوض، والمندوب الأمني بالسفارة الليبية لدى إيطاليا، ومسؤول ملف الهجرة، ومسؤول الملف الإيطالي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا بحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية وعدد من مسؤولي الوزارة «أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه البلدين جراء هذه الظاهرة، وما ترتب عليها من مشاكل على دول حوض البحر الأبيض المتوسط».

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية الإيطالية صباح اليوم «تطرق إلى مناقشة التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا في عدد من المجالات الأمنية، منها تدريب الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية الليبية في مجال أمن السواحل وطيران الشرطة والطيران المسير لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمراقبة الحدود والسواحل الليبية والدعم اللوجيستي لمكافحة هذه الظاهرة».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضا «إنشاء غرفة مشتركة بين ليبيا وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

وأشارت إلى أن وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيز، أثنت من جهتها على الجهود التي يبذلها باشاغا ووزارة الداخلية الليبية للحد من الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن هذا الملف من أولويات الاتحاد الأوروبي، مما يتطلب دعم الجانب الليبي من خلال إنشاء غرفة مشتركة لمراقبة السواحل الليبية وحركة المهاجرين ودعم طيران الشرطة وأمن السواحل الليبي للحد من هذه الظاهرة.

اجتماع باشاغا مع وزيرة الداخلية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

اجتماع باشاغا مع وزيرة الداخلية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

اجتماع باشاغا مع وزيرة الداخلية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

اجتماع باشاغا مع وزيرة الداخلية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)