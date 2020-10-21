بدء التجهيزات لتشغيل الغلايات ووحدات التكرير في شركة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 02:42 مساء
إحدى منشآت شركة الزاوية لتكرير النفط، 21 أكتوبر 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

انطلقت أعمال التجهيز في وحدات المرافق بشركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأربعاء، حيث جارٍ العمل على تشغيل وحدة الغلايات، ووحدات المرافق الأخرى.

ويعمل الفنيون في مراقبة التكرير على إعادة تشغيل وحدات التكرير بعد اكتمال الاستعدادات لذلك؛ للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 12 أكتوبر الجاري، عقدت الشركة اجتماعًا تقابليًّا مع المؤسسة الوطنية للنفط، تناول مدى جاهزية الوحدات الصناعية بمصفاة الزاوية لاستئناف عمليات التشغيل، بالتزامن مع رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة النفطي.

وأكد ممثلو الشركة جاهزية المراسي البحرية بميناء الزاوية النفطي، مع استكمال تنفيذ أعمال الصيانة الجزئية لأنابيب الشحن تحت الماء الخاصة بالمرسى «رقم 3» الخاص بعمليات شحن خام الشرارة، والرفع من جاهزية المراسي البحرية بالميناء لعمليات إعادة التشغيل.

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