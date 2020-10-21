إصابة مهندس في شركة الكهرباء بحروق خلال عمله بدائرة مشروع الهضبة

المهندس بشركة الكهرباء أبوبكر الرمالي خلال علاجه من الحروق في مستشفى بالعاصمة، 20 أكتوبر 2020، (شركة الكهرباء)

أصيب رئيس قسم التشغيل بدائرة توزيع كهرباء مشروع الهضبة المهندس أبوبكر الرمالي بحروق في الوجه واليدين والصدر خلال أدائه عمله.

وتعرض الرمالي للإصابة أمس الثلاثاء بسبب انفجار خلية الضغط المنخفض في محطة التوزيع، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وزار فرق عمل دائرة الإعلام الرمالي في مستشفى الحروق بالعاصمة طرابلس، حيث يتلقى العلاج هناك، كما تأكدت إدارة الخدمات الصحية بالشركة من استقرار وضعه الصحي.

يذكر أن أعمال صيانة دائرة «جنوب طرابلس - الهضبة» رقم 2 تتواصل حاليا حيث من المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق بيان شركة الكهرباء أمس.

كما كشفت الشركة عن الانتهاء من صيانة دائرة نقل الطاقة «جنوب طرابلس - الهضبة» رقم 1، جهد «220 ك ف»، مما أسهم في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال في طرابلس وشرقها.