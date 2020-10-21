أحوال الطقس اليوم: سحب رعدية وأمطار في مناطق بالشمال الشرقي

السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تظل الأجواء ممطرة من حين لآخر، وتكون الأمطار بنسبة جيدة، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على بعض مناطق الشمال الشرقي، بينما يبقى الطقس دون تغير على باقي مناطق البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و35 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة في المساء على الساحل، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق، بينما تكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على غات والمناطق المجاورة لها، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وبين 33 و35 درجة مئوية على باقي المناطق.