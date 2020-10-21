شركة الهروج تستعرض احتياطي النفط والغاز وخطة إعادة الإنتاج في حقل الغاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 09:29 صباحا
اجتماع بين مؤسسة النفط وشركة الهروج للعمليات النفطية، 20 أكتوبر 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

استعرضت شركة الهروج للعمليات النفطية الاحتياطي العام والمخزون من النفط والغاز بالحقول التابعة لها، إضافة إلى معدّلات الإنتاج المتوقّعة من النفط والغاز المصاحب للعشر السنوات المقبلة، ونشاطات الحفر التطويري والدراسات المكّمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي بين مسؤولي الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء، عبر دوائر الاتصال المغلقة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع ملخصا للميزانية التشغيلية والرأسمالية المعتمدة للعام 2020، والمصروفات الفعلية والميزانية الاستثنائية في العام المالي 2019-2020، والمقترحة للعام 2021، وتفاصيل الالتزامات القائمة على الشركة والمسدّد منها.

إعادة الإنتاج في حقل الغاني
وقدمت الشركة عرضا لاستراتيجيتها من أجل إعادة وضع حقل الغاني على الإنتاج تدريجيا، بعد تحسن الظروف الأمنية بالحقل ومحيطه.

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كما ناقش الحضور الصعوبات والمشكلات الأمنية المتعلقة بحقل الناقة، التي تحول دون إمكانية الشركة لإعادة الإنتاج به، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى عرض نشاط الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها، آخذا في الاعتبار معايير السلامة.

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