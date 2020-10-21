الصديق الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 08:36 صباحا
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير (أرشيفية: الإنترنت)

شارك محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير في اجتماع محافظي المصارف المركزية الأفريقية، عبر وسائل الاتصال المغلقة.

ويأتي ذلك في سياق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وتناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وسبل القضاء على الفقر وتنمية وتطوير اقتصادات الدول المشاركة.

والخميس الماضي، التقى الكبير أعضاء مجلس النواب سالم قنان وكمال الجمل وعائشة شلابي، حيث بحث معهم عددا من «القضايا التي تخص الوضع المالي للدولة».

وتطرق اللقاء أيضا إلى قضايا تمس الشأن العام، في ضوء ما تضمنته إحاطة الكبير الأخيرة أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، ومنها إشارته إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 55%، وارتفاع حجم الدين العام الكلي إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دينار.

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