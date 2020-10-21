12 حالة شفاء جديدة من «كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 12:03 صباحا
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في الكفرة، الثلاثاء، عن تماثل 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى الشفاء، مؤكدة عدم تسجيل أية إصابات جديدة.

وبهذا الإعلان، تستقر حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في الكفرة منذ ظهر الوباء في ليبيا مارس الماضي إلى 275 حالة، بينها 37 حالة نشطة، و34 حالة وفاة، فيما قفزت حصيلة حالات الشفاء إلى 204 حالات، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الطبية بموقع «فيسبوك».

وفجر الثلاثاء، أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، تسجيل ثماني حالات إصابة بفيروس «كورونا»، مقابل 11 حالة شفاء من الفيروس.

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