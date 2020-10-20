«عدل الوفاق» تبحث التعاون القضائي مع تونس بشأن تبادل المحكومين وتشابه الأسماء وتسليم الجثامين

اجتماع فريق العمل بوزارة العدل المعني بالتواصل مع تونس. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020. (وزارة العدل)

عقد فريق العمل المشكل من قبل المفوض بالوزارة، المستشار محمد عبدالواحد، للتواصل مع الجانب التونسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء الفريق، لمناقشة ملفات التعاون القضائي بين البلدين، بشأن تشابه الأسماء وتبادل المحكومين، وتسليم السجناء.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فريق العمل استعرض «عددا من الموضوعات ذات العلاقة بين الدولتين، منها إشكالية تشابه الأسماء التي تواجه المواطنين الليبيين عند دخولهم الأراضي التونسية، والتواصل مع القنصلية التونسية بالخصوص، وكذلك تزويد فريق العمل بقائمة تتضمن أسماء الموقوفين والمحكومين من الجنسية التونسية على مستوى التراب الليبي بالكامل، وتقديم بطاقات المعلومات لكل نزيل عن طريق جهاز الشرطة القضائية».

وأضافت وزارة العدل أن الاجتماع ناقش أيضا «ما تم اتخاذه بشأن توفير قوائم ومعلومات تامة عن المحكومين الليبيين عن طريق إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، وتطرق كذلك إلى آخر المستجدات بشأن تسليم الجثامين التي تعود إلى الأشخاص الذين يحملون الجنسية التونسية».

اجتماع فريق العمل بوزارة العدل المعني بالتواصل مع تونس. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020. (وزارة العدل)

اجتماع فريق العمل بوزارة العدل المعني بالتواصل مع تونس. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020. (وزارة العدل)

اجتماع فريق العمل بوزارة العدل المعني بالتواصل مع تونس. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020. (وزارة العدل)