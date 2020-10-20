عماري زايد يبحث مختنقات بلدية مصراتة

عماري زايد خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، 20 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

بحث عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، مع وفد أعضاء المجلس البلدي مصراتة المنتخب، المختنقات التي تعيق عمل البلدية، وكيفية معالجتها، لا سيما الاحتياجات الضرورية لقطاع التعليم المتمثلة في صيانة المرافق التعليمية، وإنشاء مدارس جديدة.



وضم وفد المجلس البلدي مصراتة، عميد البلدية محمود السقوطري، وعضوي المجلس علي الناظوري، وعمر النعاس، والتقوا عماري زايد، بديوان رئاسة الوزراء، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وهنأ عماري زايد الوفد على نجاح العملية الانتخابية، متمنيا لهم التوفيق، واستعرض معهم مبادرة المجالس البلدية، التي أعلن عنها أخيرًا لحل مشكلات انقطاع الكهرباء والتنسيق بين مؤسسات الدولة لمعالجتها بشكل نهائي.

- انتخاب محمود السقوطري عميدا للمجلس البلدي مصراتة



وشدد عماري على ضرورة استمرار التواصل المباشر لتذليل الصعوبات التي تعيق عمل المجالس البلدية، وتمكينها من أداء المهام الموكلة إليها، وتسلم اختصاصاتها من أجل تفعيل الدور المنوط بها، وجباية الإيرادات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



ونهاية سبتمبر الماضي، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انتخاب محمود محمد السقوطري عميدًا للمجلس البلدي مصراتة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 28.60% بنحو 28 ألفًا و950 ناخبًا من إجمالي 98 ألفًا 379 ناخبًا مسجلين في جداول الناخبين.

عماري زايد خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، 20 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

عماري زايد خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، 20 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

عماري زايد خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، 20 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)