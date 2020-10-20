مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية جنوب عين الغزالة وضبط 14 مهاجرا مصريا

أعلنت الغرفة المشتركة طبرق عن مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية جنوب منطقة عين الغزالة، وضبط 14 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية.
وحسب بيان للمنطقة، اليوم، وبعد ورود المعلومات والتحري للأجهزة الأمنية، تفيد بأن هناك وكرا جنوب منطقة عين غزالة، يستخدم لغرض احتجاز الهجرة غير الشرعية، وتأكيدا لبسط الأمن ومكافحة هذه الظاهرة، وبالتنسيق مع آمر الدوريات الأمنية فرع البطنان، أصدر آمر الغرفة الأمنية المشتركة طبرق، اللواء سالم مفتاح الرفادي، تعليماته بتشكيل قوة أمنية مشتركة مع سرعة التحرك والتعامل مع هذه القضية.
ووفق البيان، قامت القوة بضبط كل العناصر الموجودة داخل الوكر، وعددهم 14 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، حيث تم نقلهم إلى مكان آمن وإعطاؤهم كل ما يحتاجونه، وفق القوانين المعمول بها للتعامل مع هذه الظاهرة غير القانونية.
ولفت البيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما نص عليه القانون وبالتنسيق مع الجانب المصري، إذ سيتم ترحيل الأشخاص الـ14 بعد استيفاء كل الإجراءات حيال هذه القضية.