مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية جنوب عين الغزالة وضبط 14 مهاجرا مصريا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 06:01 مساء
الشباب المصري المقبوض عليهم في المداهمة, 20 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

أعلنت الغرفة المشتركة طبرق عن مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية جنوب منطقة عين الغزالة، وضبط 14 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية.

وحسب بيان للمنطقة، اليوم، وبعد ورود المعلومات والتحري للأجهزة الأمنية، تفيد بأن هناك وكرا جنوب منطقة عين غزالة، يستخدم لغرض احتجاز الهجرة غير الشرعية، وتأكيدا لبسط الأمن ومكافحة هذه الظاهرة، وبالتنسيق مع آمر الدوريات الأمنية فرع البطنان، أصدر آمر الغرفة الأمنية المشتركة طبرق، اللواء سالم مفتاح الرفادي، تعليماته بتشكيل قوة أمنية مشتركة مع سرعة التحرك والتعامل مع هذه القضية.

ووفق البيان، قامت القوة بضبط كل العناصر الموجودة داخل الوكر، وعددهم 14 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، حيث تم نقلهم إلى مكان آمن وإعطاؤهم كل ما يحتاجونه، وفق القوانين المعمول بها للتعامل مع هذه الظاهرة غير القانونية.

ولفت البيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما نص عليه القانون وبالتنسيق مع الجانب المصري، إذ سيتم ترحيل الأشخاص الـ14 بعد استيفاء كل الإجراءات حيال هذه القضية.

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