إطلاق حملة نظافة موسعة في بني وليد

إحدى الآليات تقوم برفع القمامة خلال الحملة الموسعة في بني وليد. (الإنترنت)

أطلق عدد من منظمات المجتمع المدني في بلدية بني وليد، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة موسعة تستهدف إزالة أكوام القمامة من مداخل ومخارج ووسط المدينة بمشاركة مكتب المواصلات والأندية الرياضية بالمدينة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحملة، زايد أبوقدندش لـ«بوابة الوسط» إن الحملة تستهدف رفع القمامة والمخلفات من مداخل المدينة وأماكن تجميع القمامة وعدد من الشوارع والطرق الرئيسية بالبلدية.

وأضاف أبوقدندش أن الحملة التي شاركت فيها جهات حكومية ورياضية وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني بهدف توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والاهتمام بالبيئة، للتخلص من الأمراض التي تنتقل بسبب الروائح والحشرات المنتشرة في أكوام القمامة.

من جهته، قال مدير مراكز خدمات النظافة بني وليد، فوزي أبوستة، إن قلة الدعم ونقص الآليات والمعدات التي تساعد العاملين على أداء أعمالهم كانت السبب في كثرة تكدس القمامة في المدينة.

وأكد أبوستة أن نتائج الحملة ستظهر خلال الأسبوع الجاري، مطالبا كل الشركات الخاصة ورجال الأعمال بالمساهمة في الحملة للتخلص من كل المخلفات وإظهار المدينة بشكلها اللائق وتحسين مظهرها.

وحضر عميد بلدية بني وليد المكلف، يونس العزوزي، وعضو المجلس البلدي، حسين سلامة، بداية انطلاق الحملة، بمساعدة عناصر من جهاز الحرس البلدي ومديرية أمن بني وليد.

ودعت الشركة العامة لخدمات النظافة بني وليد سكان المدينة إلى ضرورة التعاون من أجل المحافظة على نظافة المدينة، بجمع القمامة في أكياس ووضعها في المكبات المخصصة لها.

عدد من الشباب المشاركين في حملة النظافة الموسعة ببني وليد. (الإنترنت)

إحدى الآليات تقوم برفع القمامة خلال الحملة الموسعة في بني وليد. (الإنترنت)

عميد بني وليد المكلف أثناء إطلاق حملة النظافة الموسعة. (الإنترنت)

إحدى الآليات تقوم برفع القمامة خلال الحملة الموسعة في بني وليد. (الإنترنت)

إحدى الآليات تقوم برفع القمامة خلال الحملة الموسعة في بني وليد. (الإنترنت)

إحدى الآليات تقوم برفع القمامة خلال الحملة الموسعة في بني وليد. (الإنترنت)