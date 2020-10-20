شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 03:01 مساء
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر. (أرشيفية: الإنترنت).

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن واشنطن تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من الحوار الليبي الذي تقوده المنظمة الأممية؛ بهدف تشكيل حكومة انتقالية جديدة وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات.

جاءت تصريحات شينكر خلال زيارته المغرب، في إطار جولة استهلها من بيروت، ويختتمها بالمملكة المتحدة، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، حسب ما نشرته وكالة المغرب الرسمية، اليوم الثلاثاء.

«ندعم بقوة الحوار الليبي»
وقال، عقب محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، فإن بلاده تقدر دعم المغرب المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وتتطلع إلى تحقق نتائج إيجابية من الحوار الليبي الذي تقوده المنظمة الأممية.

وأضاف أن بلاده «تدعم بقوة منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة باعتباره سبيلاً للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي شامل للصراع في ليبيا».

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واستقبلت المغرب جولتي حوار بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة قبل أسابيع خرجت بتفاهمات حول المناصب السيادية في ليبيا.

وخلال 2 أكتوبر الجاري، وقعت المغرب والولايات المتحدة، خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات.

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