وفاة ممرض بـ«كورونا» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 01:24 مساء
الممرض مفتاح الدقلة، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن عضو لجنة الرصد والتقصي بمدينة بني وليد، محمد صالح، وفاة الممرض مفتاح الدقلة بعد إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وقال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن القطاع الصحي في المدينة وليبيا عمومًا، ينعى الدقلة باعتباره أحد الرعيل الأول في تخصص التمريض.

وأشار صالح إلى أن الدقلة أُصيب بالفيروس خلال أدائه واجبه تجاه المرضي من أهالي بني وليد، رغم كبر سنه، ومعاناته مع بعض الأمراض المزمنة، إذ لم يبخل بتقديم المساعدة للمرضى.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 50 ألفًا و906 حالات، منها 22 ألفًا و328 نشطة، وتعافى 27 ألفًا و832 مصابًا، في حين توفي 746 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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