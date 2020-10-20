إجمالي إصابات «كورونا» في ليبيا يتجاوز 50 ألفا

عناصر طبية تابعة للجنة مكافحة «كورونا» في الواحات، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، ليتجاوز إجمالي الحالات المكتشفة في البلاد 50 ألفا.

وتماثل للشفاء 570 مصابا، في حين توفى 14 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

واستلم المركز 2824 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 470 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 187 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1220 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 46 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 323 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 85 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية 200 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 62 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 5 عينات، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 200 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 16 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 50 ألفا و906 حالة، منها 22 ألفا و328 نشطة، وتعافي 27 ألفا و832 مصابا، في حين توفى 746 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.