اجتماع في «صحة الوفاق» لبحث مشكلة نقص أكياس الدم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 10:03 صباحا
عدد من الحضور في اجتماع بديوان وزارة الصحة في حكومة الوفاق حول دور مصارف الدم، 19 أكتوبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استضاف ديوان وزارة الصحة في حكومة الوفاق اجتماعًا لبحث مشكلة نقص أكياس الدم، وكيفية معالجتها.

وعُقد الاجتماع أمس الإثنين، بحضور رئيس قسم المختبرات الطبية ومصارف الدم بإدارة الشؤون الطبية حسن الجهيمي، ومديري مصارف الدم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول الاجتماع دور مصارف الدم في مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، والتحديات التي تواجه مصارف الدم، وكيفية تطويرها حسب التقنيات العالمية الحديثة، كما ناقش بند التحسين والتطوير لمصارف الدم المركزية، وإمكانية تطويرها في ظل تزايد الطلب بتوفير بلازما المتعافين.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد بروتوكول بلازما المتعافين وتوحيده على مصارف الدم، والعمل على توفير بلازما سليمة وخالية من الفيروسات، وتحمل نسبة عالية من الأجسام المضادة، وتوفير المواد المشغلة للأجهزة المخصصة لفصل البلازما العلاجية.

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