النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 02:41 مساء
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، (أرشيفية: الإنترنت)

أمر مدير النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس، أيوب أمبيرش، بالقبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ «لإخفائه تقريرًا صادرًا عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة» في حكومة الوفاق.

جاء ذلك في خطاب إلى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بتاريخ أمس الأحد، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

وأشار الخطاب إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 79 للعام 2020، المتعلقة بالتجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري.

وفي 19 أغسطس الجاري، وجهت النيابة العسكرية بوضع 7 متهمين في قضية التجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، مع استلام جوازات سفرهم.

والمتهمون السبعة هم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق «حاليًا» محمد هيثم عيسى الصيد، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا، إضافة إلى مدير عام الجهاز اللواء عمر هويدي، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز محمد سالم، والمراقب المالي بالجهاز عمار التائب، فضلًا عن ثلاثة مهندسين بإدارة المشروعات هم عبدالحكيم عطية ويونس امسلم وعدنان البشتي.

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