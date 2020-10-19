السفير الألماني يدعو إلى التفاوض على وقف إطلاق نار شامل خلال محادثات اللجنة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 12:34 مساء
السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، إلى اغتنام فرصة انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل.

وأضاف أن الأمر يمهد الطريق «نحو ليبيا سلمية وموحدة، وذات تقرير مصير»، واصفًا الأمر بـ«اللحظة الحاسمة»، وأشاد بجميع المشاركين، الذين جعلوا المحادثات ممكنة، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

وانطلقت الجولة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، صباح اليوم، التي من المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل، حيث بدأت بلقاء تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع، مع عزف النشيد الوطني، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وأعربت البعثة الأممية عن أملها في أن يتوصل الوفدان إلى «حل كافة المسائل العالقة؛ بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا».

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