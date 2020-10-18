بيان من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حول الدعوة إلى جلسة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 11:41 مساء
النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري. (الإنترنت).

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، بيانا مساء اليوم الأحد، علق فيه على الدعوة المفاجئة الصادرة من رئيس المجلس عقيلة صالح بإجراء جلسة بمدينة بنغازي.

وجاء في البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه: «تلقيت باستغراب بالغ صدور دعوة باسم رئاسة المجلس لعقد جلسة لمجلس النواب بمدينة بنغازي صادرة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 18/10/2020».

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وأضاف النويري في بيانه: «وحيث أنني أحد أعضاء رئاسة المجلس، وبصفتي النائب الأول لرئيس المجلس لم يتم إبلاغي عن رغبة الرئاسة بتوجيه هذه الدعوة، ولم تتم استشارتي أو أخذ موافقتي من عدمها، وحيث أن الرئاسة لم تجتمع منذ زمن بعيد، ولم ينعقد المجلس منذ قرابة سنة، ومع تكرار اتصال السادة النواب للاستفسار عن هذه الدعوة وأسبابها، فإنني غير مسؤول عن إصدار مثل هذه الدعوات دون التشاور حولها وإقرارها طبقا لنصوص اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب».

وختم بالقول: «وعلى من قام بإصدار الدعوة التوضيح للنواب عن أسبابها وجدول أعمالها».

من جانبها، أعلنت كتلة فزان النيابية، مساء اليوم الأحد، مقاطعته جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدا الإثنين في مدينة بنغازي، والتي دعت إليها رئاسة المجلس في وقت سابق اليوم الأحد، مستغربة في بيان لها ما اعتبرته «الدعوة المفاجئة من قبل رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة اعتيادية».

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