معيتيق يناقش مع مسؤولي الشويرف معوقات تقديم الخدمات في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 06:55 مساء
اجتماع معيتيق مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الشويرف. الأحد18 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، مع مسؤولين من بلدية الشويرف، معوقات تقديم الخدمات للمواطنين في البلدية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مسؤولي بلدية الشويرف استعرضوا أمام معيتيق المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

وأضافت أن معيتيق أكد خلال اللقاء ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه البلدية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وأشارت إدارة التواصل والإعلام إلى أن اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس حضره عميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المختصين في بلدية الشويرف.

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