«أوقاف الموقتة» تمنع إعادة سجاد المساجد تجنبا لموجة ثانية لـ«كورونا»

شعار الهيئة العامة للأوقاف بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة مديري المكاتب التابعة لها بالمناطق ورؤساء أقسام شؤون المساجد بعدم السماح بإعادة سجاد المساجد (الفرش) تزامنا مع قرب دخول فصل الشتاء، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية الطبية باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بحسب تعميم نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وجاء تعميم الهيئة ردا على الأسئلة الواردة إليها من مكاتب الأوقاف والقيمين والأئمة ورواد المساجد بشأن إعادة سجاد المساجد تزامنا مع قرب دخول فصل الشتاء.

وقالت الهيئة إنها تواصلت مع اللجنة الاستشارية الطبية باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا منذ قرابة الشهر، والتي أفادت الهيئة يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري عن طريق نائب رئيس اللجنة الطبية والناطق باسمها، الدكتور أحمد الحاسي، «بعدم السماح بإعادة السجاد نظرا لتوقع حدوث موجة جديدة وانتشار كبير للفيروس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة في تعميمها أن هذا الإجراء يأتي حرصا على سلامة المصلين وأخذا بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

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وسمحت الهيئة في 14 سبتمبر الماضي، بإعادة إقامة صلاة الجمعة في جميع المساجد، ودعت في كتابها، رقم «1095» إلى مديري مكاتب الهيئة، رؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب، إلى الأخذ بما أوصت به اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس «كورونا» بشأن الإجراءات الاحترازية.

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة القدرة الاستيعابية للمساجد والساحات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي عبر وضع علامات بين المصلين بما لا يقل عن متر واحد وارتداء الكمامة، وإزالة السجاد، ليصطحب كل مصلٍ سجادته.