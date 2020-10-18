«أوقاف الموقتة» تمنع إعادة سجاد المساجد تجنبا لموجة ثانية لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 05:45 مساء
شعار الهيئة العامة للأوقاف بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة مديري المكاتب التابعة لها بالمناطق ورؤساء أقسام شؤون المساجد بعدم السماح بإعادة سجاد المساجد (الفرش) تزامنا مع قرب دخول فصل الشتاء، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية الطبية باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بحسب تعميم نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وجاء تعميم الهيئة ردا على الأسئلة الواردة إليها من مكاتب الأوقاف والقيمين والأئمة ورواد المساجد بشأن إعادة سجاد المساجد تزامنا مع قرب دخول فصل الشتاء.

وقالت الهيئة إنها تواصلت مع اللجنة الاستشارية الطبية باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا منذ قرابة الشهر، والتي أفادت الهيئة يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري عن طريق نائب رئيس اللجنة الطبية والناطق باسمها، الدكتور أحمد الحاسي، «بعدم السماح بإعادة السجاد نظرا لتوقع حدوث موجة جديدة وانتشار كبير للفيروس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة في تعميمها أن هذا الإجراء يأتي حرصا على سلامة المصلين وأخذا بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

- «أوقاف الموقتة» تسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد

وسمحت الهيئة في 14 سبتمبر الماضي، بإعادة إقامة صلاة الجمعة في جميع المساجد، ودعت في كتابها، رقم «1095» إلى مديري مكاتب الهيئة، رؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب، إلى الأخذ بما أوصت به اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس «كورونا» بشأن الإجراءات الاحترازية.

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة القدرة الاستيعابية للمساجد والساحات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي عبر وضع علامات بين المصلين بما لا يقل عن متر واحد وارتداء الكمامة، وإزالة السجاد، ليصطحب كل مصلٍ سجادته.  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
تلاميذ ليبيا غير قادرين على العودة إلى مدارسهم.. وبلديات تعود إلى «الإغلاق» في ...
ليبيا
تونس بوابة جديدة لاجتماعات الفرقاء الليبيين.. وتفاؤل بمستقبل المفاوضات
ليبيا
بريطانيا تفرض عقوبات على رجل أعمال روسي متهم بدعم «مرتزقة في ليبيا»
ليبيا
تفعيل مذكرة تفاهم تسمح للمقاولين الأتراك باستكمال مشاريعهم في ليبيا
ليبيا
منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا
رياضة محلية
عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انتشار المعلومات المضللة عن لقاح الإنفلونزا عبر الإنترنت يهدد جهود مكافحة «كوفيد-19»