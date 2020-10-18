ضبط 3 ليبيين يروجون حبوب هلوسة جنوب طرابلس بحوزتهم 609 أقراص مخدرة

حبوب هلوسة. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط ثلاثة أشخاص ليبيي الجنسية، لاتهامهم بترويج أقراص الهلوسة بحوزتهم 609 أقراص مخدرة جنوب طرابلس.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تمكنت وحدة التحري بفرع جنوب طرابلس بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط ثلاثة أشخاص ليبيي الجنسية، يقومون بترويج أقراص الهلوسة وبحوزتهم 609 أقراص مخدرة.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المتهمون إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أيضا ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر.

وقالت الوزارة في بيان، إن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس تمكنت من ضبط المدعو «ح أ ص ع»، الصادر بحقه أمر قبض من قبل نيابة مكافحة مخدرات الخمس، بتهمة جلب تسعة ملايين قرص مخدر.