نقل مواد كهربائية استعدادا لتشغيل الوحدتين الأولي والثانية بمحطة أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 04:46 مساء
تحميل مواد كهرباء على شاحنة من مخازن شركة المشروعات الكهربائية استعدادا لنقلها إلى أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل بالإدارة العامة للخدمات التابعة للشركة باشرت يوم أمس السبت في مناولة ونقل مواد كهربائية من مخازن شركة المشروعات الكهربائية استعدادا لتشغيل الوحدتين الأولى والثانية بمحطة كهرباء أوباري الغازية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المواد التي باشرت إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل بالإدارة العامة للخدمات خاصة بمشروع خط أوباري الفجيج (220 ك ف)، حيث يجري نقلها من مخازن شركة المشروعات الكهربائية إلى أوباري.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن خط أوباري الفجيج «يساهم في نقل الطاقة المنتجة من الوحدتين الأولى والثانية لمحطة أوباري الغازية اللتين لم تدخلا الخدمة»، منوهة إلى أنه «جاري العمل على تشغيلهما».

تحميل مواد كهرباء على شاحنة من مخازن شركة المشروعات الكهربائية استعدادا لنقلها إلى أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)
تحميل مواد كهرباء على شاحنة من مخازن شركة المشروعات الكهربائية استعدادا لنقلها إلى أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)
تحميل مواد كهرباء على شاحنة من مخازن شركة المشروعات الكهربائية استعدادا لنقلها إلى أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)
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