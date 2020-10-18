افتتاح مستشفى سواني بن آدم القروي بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير الكامل لأقسامه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 01:57 مساء
مستشفى سواني بن آدم القروي, (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن افتتاح مستشفى سواني بن آدم القروي، بعد إجراء صيانة كبيرة لكل أقسامه وإجراء تطوير كامل للمستشفى.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يعتبر المستشفى القروي سواني بن آدم من المرافق المهمة، حيث يبعد عن منطقة طرابلس نحو 20 كيلومترا، وتبلغ السعة السريرية للمستشفي حاليا عشرة أسرة، فيما يجري العمل لزيادة السعة لتصل إلى 40 سريرا.

ويقدم المستشفى القروي خدماته لسكان منطقة السواني البالغ عددهم 600 ألف نسمة، ويقدم خدمات للمناطق المجاورة لها أيضا.

ويحتوي المستشفى على نحو 23 غرفة وتم تجهيزه بمجموعة عيادات منها غرفة الطوارئ وعيادة النساء والولادة والجراحة العامة والباطنة وقسم للأطفال مجهز بأسرة أطفال حديثي الولادة وقسم العناية الفائقة وقسم المختبرات وعيادة أسنان وعشر غرف إيوائية.

فيما أوضح مدير المركز الإعلامي للمستشفى القروي، عبدالرحمن جمعة أبوعميد، أن خطة التطوير ما زالت مستمرة للمرحلة القادمة، وستتضمن تجهيز غرفة أشعة وعيادة جلدية وعيادة أنف وأذن وحنجرة ضمن الخطة المستقبلية الموضوعة.

مستشفى سواني بن آدم القروي, (صحة الوفاق)
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