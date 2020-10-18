توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا».. طرابلس تتجاوز 400 حالة وبنغازي تصل إلى 50

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 12:03 مساء
غرفة في مركز عزل بمصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 945 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، تركز أغلبها في طرابلس بأكثر من 400 حالة إيجابية؛ فيما سجلت عموم البلاد 26 حالة وفاة، و827 حالة شفاء.

وتوزعت الـ827 حالة شفاء حسب المدن، كالآتي: 510 حالات في طرابلس و11 في الزاوية الغرب وخمس في الخمس و11 حالة في الرحيبات وسبع حالات في الكفرة
و86 حالة في باطن الجبل وثلاث حالات في العجيلات و17 حالة في زليتن و11 حالة في الزاوية المركز وتسع حالات في السبيعة وتسع حالات في صرمان وست حالات في سرت.

إضافة إلى  23 حالة في غريان و14 حالة في صبراتة وحالتان في تازربو و56 حالة في مسلاتة و24 حالة في زوارة وأربع حالات في وازنوحالة واحدة في الزنتان وأربع حالات في نالوت.

وتوزعت حالات الوفاة الـ28 بين ثماني حالات في الزاوية الغرب، وحالة واحدة في كل من الحوامد ومصراتة والسبيعة وصرمان وسرت وزوارة وباطن الجبل وزليتن، وحالتين في مسلاتة وثلاث في صبراتة وخمس في العجيلات.

وتوزعت الإصابة الـ945 الجديدة إلى:

طرابلس
376 حالة جديدة

68 حالة مخالطة

بنغازي
50 حالة جديدة

صبراتة
ثلاث حالات جديدة

النواحي الأربع
حالتان جديدتان

المنشية الجميل
سبع حالات جديدة
12 حالة مخالطة

غريان
21 حالة جديدة
أربع حالات مخالطة

جنزور
خمس حالات جديدة

زليتن
14 حالة جديدة
16 حالة مخالطة

الخمس
عشر حالات جديدة

مصراتة
حالتان جديدتان
128 حالة مخالطة

مسلاتة
حالة واحدة جديدة
حالة واحدة مخالطة

الزاوية المركز
86 حالة جديدة
حالة واحدة مخالطة

الزاوية الغرب
سبع حالات جديدة

الزنتان
ثماني حالات جديدة
16 حالة مخالطة

المرج
حالة واحدة جديدة

البريقة
ثلاث حالات جديدة

الرجبان
حالتان جديدتان

ترهونة
حالة واحدة جديدة

العجيلات
خمس حالات جديدة

الماية
حالة واحدة جديدة

السبيعة
حالة واحدة جديدة

السائح
ثلاث حالات جديدة

السواني بني آدم
خمس حالات جديدة

يفرن
عشر حالات جديدة
ثماني حالات مخالطة

وازن
حالة واحدة جديدة
ست حالات مخالطة

سرت
ثماني حالات جديدة
أربع حالات مخالطة

نالوت
حالة واحدة جديدة

القرة بوللي
ثلاث حالات جديدة

الكفرة
خمس حالات جديدة

زوارة
ثلاث حالات جديدة
36 حالة مخالطة

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