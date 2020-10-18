توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا».. طرابلس تتجاوز 400 حالة وبنغازي تصل إلى 50

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 945 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، تركز أغلبها في طرابلس بأكثر من 400 حالة إيجابية؛ فيما سجلت عموم البلاد 26 حالة وفاة، و827 حالة شفاء.
وتوزعت الـ827 حالة شفاء حسب المدن، كالآتي: 510 حالات في طرابلس و11 في الزاوية الغرب وخمس في الخمس و11 حالة في الرحيبات وسبع حالات في الكفرة
و86 حالة في باطن الجبل وثلاث حالات في العجيلات و17 حالة في زليتن و11 حالة في الزاوية المركز وتسع حالات في السبيعة وتسع حالات في صرمان وست حالات في سرت.
إضافة إلى 23 حالة في غريان و14 حالة في صبراتة وحالتان في تازربو و56 حالة في مسلاتة و24 حالة في زوارة وأربع حالات في وازنوحالة واحدة في الزنتان وأربع حالات في نالوت.
وتوزعت حالات الوفاة الـ28 بين ثماني حالات في الزاوية الغرب، وحالة واحدة في كل من الحوامد ومصراتة والسبيعة وصرمان وسرت وزوارة وباطن الجبل وزليتن، وحالتين في مسلاتة وثلاث في صبراتة وخمس في العجيلات.
وتوزعت الإصابة الـ945 الجديدة إلى:
طرابلس
376 حالة جديدة
68 حالة مخالطة
بنغازي
50 حالة جديدة
صبراتة
ثلاث حالات جديدة
النواحي الأربع
حالتان جديدتان
المنشية الجميل
سبع حالات جديدة
12 حالة مخالطة
غريان
21 حالة جديدة
أربع حالات مخالطة
جنزور
خمس حالات جديدة
زليتن
14 حالة جديدة
16 حالة مخالطة
الخمس
عشر حالات جديدة
مصراتة
حالتان جديدتان
128 حالة مخالطة
مسلاتة
حالة واحدة جديدة
حالة واحدة مخالطة
الزاوية المركز
86 حالة جديدة
حالة واحدة مخالطة
الزاوية الغرب
سبع حالات جديدة
الزنتان
ثماني حالات جديدة
16 حالة مخالطة
المرج
حالة واحدة جديدة
البريقة
ثلاث حالات جديدة
الرجبان
حالتان جديدتان
ترهونة
حالة واحدة جديدة
العجيلات
خمس حالات جديدة
الماية
حالة واحدة جديدة
السبيعة
حالة واحدة جديدة
السائح
ثلاث حالات جديدة
السواني بني آدم
خمس حالات جديدة
يفرن
عشر حالات جديدة
ثماني حالات مخالطة
وازن
حالة واحدة جديدة
ست حالات مخالطة
سرت
ثماني حالات جديدة
أربع حالات مخالطة
نالوت
حالة واحدة جديدة
القرة بوللي
ثلاث حالات جديدة
الكفرة
خمس حالات جديدة
زوارة
ثلاث حالات جديدة
36 حالة مخالطة