«مكافحة الأمراض» يطلق برنامج الاستشارات عن بعد لعلاج الحالات الحرجة المصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 09:35 صباحا
تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: اللجنة الطبية الاستشارية أجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، إطلاق برنامج الاستشارات الطبية عن بعد لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح مدير عام المركز بدر الدين النجار أن البرنامج يتم من خلاله ربط استشاري العناية الفائقة، الليبيين الموجودين في كل من الولايات المتحدة، وثلاثة مراكز أخرى داخل ليبيا في كل من: الدهماني ومعيتيقة ومصراتة؛ وذلك لتقديم المساعدة الطبية لعلاج الحالات.

وأضاف أن المركز يسعى لتقديم العناية اللازمة للمريض من خلال التواصل مع الأطباء في الخارج، وأنه سيكون هناك برنامج التعليم عن بعد أيضا للمساهمة في علاج الحالات، وذلك بالتعاون مع الزملاء الاستشاريين في أميركا، مع التوسع في التعاون مع دول أخرى مستقبلا.

ويمكن البرنامج الأطباء من طلب مساعدة من زملائهم الموجودين في مراكز أخرى، كما يترافق معه مبادرة الأطباء عن بعد، التي تتيح ندوات ومحاضرات لجميع الأطباء المشاركين في العمل على علاج مرضى الوباء، وفق المركز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا
رياضة محلية
عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: بعد ماراثون تمهيدي.. الملف الليبي الرحال يحط أخيرا في تونس
ليبيا
النيابة الفرنسية توجه تهمة «تشكيل عصابة إجرامية» للرئيس الأسبق ساركوزي
دولى
وصول أول رحلة من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف عامين
ليبيا
العدد 256 من جريدة «الوسط»: تونس وجهة حوار الفرقاء.. ومطالب الشباب في«تويوه»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود من «إيرباص»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يجب وضع قناع على طفلك الرضيع لوقايته من «كورونا»؟