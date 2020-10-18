«مكافحة الأمراض» يطلق برنامج الاستشارات عن بعد لعلاج الحالات الحرجة المصابة بـ«كورونا»

تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: اللجنة الطبية الاستشارية أجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، إطلاق برنامج الاستشارات الطبية عن بعد لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا المستجد».



وأوضح مدير عام المركز بدر الدين النجار أن البرنامج يتم من خلاله ربط استشاري العناية الفائقة، الليبيين الموجودين في كل من الولايات المتحدة، وثلاثة مراكز أخرى داخل ليبيا في كل من: الدهماني ومعيتيقة ومصراتة؛ وذلك لتقديم المساعدة الطبية لعلاج الحالات.



وأضاف أن المركز يسعى لتقديم العناية اللازمة للمريض من خلال التواصل مع الأطباء في الخارج، وأنه سيكون هناك برنامج التعليم عن بعد أيضا للمساهمة في علاج الحالات، وذلك بالتعاون مع الزملاء الاستشاريين في أميركا، مع التوسع في التعاون مع دول أخرى مستقبلا.



ويمكن البرنامج الأطباء من طلب مساعدة من زملائهم الموجودين في مراكز أخرى، كما يترافق معه مبادرة الأطباء عن بعد، التي تتيح ندوات ومحاضرات لجميع الأطباء المشاركين في العمل على علاج مرضى الوباء، وفق المركز.