«الإدارة العامة للبحث الجنائي» تجري الجمع الشهري لمنتسبيها في أجدابيا

الجمع الشهري الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا - الواحات, 17 أكتوبر 2020. (صفحة الفرع على فيسبوك)

أجرت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات، اليوم السبت، الجمع الشهري لأعضائها بمقر الفرع بمدينة أجدابيا

وقال رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات النقيب معتز السعيطي، إن الجمع الشهري لأعضاء الفرع جرى من خلاله التفتيش على القيافة العسكرية الكاملة، كما شمل التفتيش على الآليات العسكرية والأسلحة للتأكد من سلامتها.

وأضاف السعيطي، أن الجمع الشهري شمل إعطاء محاضرة لأعضاء الفرع والذي جرت من خلالها التشديد على الضبط والربط والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأكد أن فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا الواحات على أتم الإستعداد لأي تعليمات تصدر إلينا فيما يخص ضبط الأمن والأمان والاستقرار في مدينة أجدابيا والمناطق التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات.