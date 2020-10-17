المسماري: لا صحة لاستيلاء عناصر مسلحة على مبانٍ في هون

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، استيلاء «عناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب» على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون.

وأكد المسماري، في بيان اليوم السبت، عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف قوات القيادة العامة، مضيفًا أن «اللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية المتمركز في تلك المنطقة يسيِّر دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين».

وحذر الناطق باسم قوات القيادة العامة، قوات حكومة الوفاق من «الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا»، مشيرًا إلى رصد قواته التخطيط لـ«عمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم (أي قوات الوفاق) على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا».

وشدد على التزام القيادة العامة بـ«وقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى، وفي الوقت ذاته فإن قواتنا على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا».