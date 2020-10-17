«مكافحة الأمراض» يعتذر عن عدم نشر بيان «كورونا».. ويوضح السبب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 11:24 صباحا
عناصر طبية تابعة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

اعتذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن عدم إصدار البيان اليومي لوضع فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا ليوم أمس الجمعة، الذي ينشر في اليوم التالي، أي كان مقرراً نشره اليوم السبت.

وقال المركز في بيان اليوم إن ذلك حدث نتيجة «دخول معظم مختبرات صحة المجتمع الرئيسية في عملية التعقيم ومعايرة الأجهزة والمشغلات»، مؤكدًا أنه سيستأنف غدًا نشر البيان اليومي لعدد حالات الإصابة والشفاء والوفاة.

واعتاد المركز نشر إحصائية يومية عن وضع الفيروس في ليبيا في اليوم التالي لهذه الإحصائية، بعد ورود النتائج من المختبرات الرئيسية المنتشرة في ربوع البلاد.

 وفي آخر إحصائية نشرها المركز، أمس، الخاصة بالوضع في يوم الخميس الماضي، فقد سجلت 1169 إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل للشفاء 377 مصابًا، في حين توفي 18 آخرون.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 47 ألفًا و845 حالة، منها 21 ألفًا و84 نشطة، و26 ألفًا و62 متعافى، بينما توفي 699 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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