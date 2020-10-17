«الأرصاد»: تكاثر للسحب في الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 10:24 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي متقلب اليوم السبت، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

كما توقع المركز أن يبقى الطقس متقلبًا، مصحوبًا برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على غالبية مناطق الشمال الشرقي .

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة، وتصل على أبونجيم إلى 31 درجة وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار ليلة غد.

الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة على سهل بنغازي والجبل الأخضر؛ مما يسبب إثارة الأتربة والغبار، وتتحول غدًا إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة، وتسجل انخفاضًا ملحوظًابداية من غد على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و38 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو :
السماء صافية.

الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة لليوم السبت، 17 أكتوبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)
درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد، 18 أكتوبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)
درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين، 19 أكتوبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)
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