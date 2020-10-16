أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة شرقا ودرجات حرارة معتدلة غربا

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق الشمال الشرقي طقسا متقلبا مصحوبا برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و39 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة مئوية، وتصل على أبونجيم إلى 33 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و39 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية.