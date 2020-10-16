«مكافحة الأمراض»: 1169 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 12:20 مساء
تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: اللجنة الطبية الاستشارية أجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1169 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 377 مصابا، في حين توفي 18 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 4285 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1858 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 96 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 920 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 56 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 208 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 34 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 306 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 120 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن 14 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني زواره ثلاث عينات، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 14 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 30 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 300 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 22 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 47 ألفا و845 حالة، منها 21 ألفا و84 نشطة، و26 ألفا و62 متعافيا، بينما توفي 699 آخرون منذ بدء انتشاء الوباء في البلاد مارس الماضي.

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