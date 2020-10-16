ضبط 3 تجار مخدرات في بنغازي

شخصان متورطان في تجارة المخدرات بمنطقة بوهديمة، 15 أكتوبر 2020، (أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي ثلاثة تجار مخدرات في منطقة بوهديمة في المدينة.

جاء ذلك بالتنسيق مع أجهزة أمنية أخرى، حيث وردت معلومات من مجموعات التحري مفادها بيع شخص مواد مخدرة على متن مركبة داخل بوهديمة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وانتقل رجال الأمن إلى مكان إقامة المتهم، لكنه نجح في الهرب بعدما أطلق شخص آخر النار على القوة الأمنية، ثم لاذا بالفرار، وتبين بالتحريات أن الشخص الآخر هو شقيقه.

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وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أصدرت أمر قبض وإحضار للشقيقين، حيث تبين أن الثاني متورط أيضا في بيع المخدرات والخمور، وهو من ذوي السوابق.

وبتوسيع دائرة التحري، توصل إلى شخص ثالث يساعد الشقيقين في تجارة المخدرات، وجرى إعداد كمين لهم، حيث ألقي القبض على الثلاثة متلبسين ببيع المخدرات، وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم، واتخذت معهم الإجراءات القانونية.