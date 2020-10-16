وزير خارجية هولندا: اعتقال البيدجا خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا

على عبدالرحمن سالم إبراهيم ميلاد الملقب بـ«البيدجا». (الإنترنت)

رحب وزير خارجية هولندا «ستيف بلوك»، بالقبض على عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم «البيدجا»، أمس الأول الأربعاء، من قبل أجهزة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدا أن اعتقال البيدجا «خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة في ليبيا.

وأكد بلوك، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن البيدجا واحد من ستة مهربين للبشر أدرجهم مجلس الأمن الدولي في عام 2018، ضمن مبادرة تبنتها بلاده.

«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والوقود

والأربعاء أعلنت وزارة الداخلية بحكوة الوفاق، ضبط المدعو عبدالرحمن سالم إبراهيم ميلاد، الملقب بـ«البيدجا»، بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام، وعلى أمر الضبط والإحضار بحقه، فضلا عن صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، وهو ما رحبت به البعثة الأممية في ليبيا.