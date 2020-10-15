البعثة الأممية ترحب باعتقال «البيدجا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 11:57 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (صفحة البعثة على فيسبوك)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتقال عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم «البيدجا»، أمس، من قبل أجهزة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدة أنها خطوة نحو المساءلة وسيادة القانون وتفكيك «الشبكات الإجرامية».

وقالت البعثة في بيان اليوم، إن «ميلاد» مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018 لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود، كما ورد اسمه في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وفي أمر اعتقال صادر في أبريل 2019، عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

وأضافت البعثة أن مثل هذه الاعتقالات تشكل خطوة هامة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة، الليبيين منهم والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا.

وشددت البعثة على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لـ«ميلاد» وجميع الأفراد المحتجزين حالياً في الحبس الاحتياطي، كما تلتزم البعثة بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإعلاء سيادة القانون.

«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والوقود

وأمس الأربعاءأعلنت وزارة الداخلية بحكوة الوفاق، ضبط المدعو عبدالرحمن سالم إبراهيم ميلاد، الملقب بـ«البيدجا»، بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام، وعلى أمر الضبط والإحضار بحقه، فضلا عن صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية تفتح حوارا مع الشباب الليبي
ليبيا
رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ...
ليبيا
احويلي: وفد «النواب» رفض مقترحات مجلس الدولة بشأن الدستور خلال اجتماع القاهرة
ليبيا
توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته ...
دولى
وزير خارجية مالطا للمشري: شرطان أساسيان للإنعاش الاقتصادي في ليبيا
ليبيا
بومبيو يدعو السعودية إلى «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
عربى
إردوغان يرد على اتهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ
دولى
لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
ليبيا
كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يقطع 40 تفاحة في دقيقة مطوحا بالسكاكين في الهواء (فيديو)