المفوض بوزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوفاق يتسلم مهامه

شعار حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أن المفوض بوزارة الإسكان والتعمير، علي سالم النقاصة، تسلم مهامه، بعد توقيع محضر استلام بين اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي بشأن تولي مهام الوزارة المستحدثة، وفق الموقع الرسمي للحكومة على الإنترنت.

وكلف المجلس الرئاسي، في الأول من سبتمبر الماضي، علي سالم النقاصة، وزيرا مفوضا للإسكان والتعمير، وقرر إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق ونقل كل ممتلكاته إلى الوزارة المستحدثة، وفق قرارين أصدرهما بالخصوص.

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وألغى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بموجب قراره رقم «581» لسنة 2020، الهيئة العامة للإسكان والمرافق، على أن تؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، ونقل العاملين بالهيئة إلى الوزارة بذات أوضاعهم الإدارية والمالية.

واستحدث المجلس الرئاسي، وزارة للإسكان والتعمير ضمن الحقائب الوزارية بحكومة الوفاق الوطني، وفق قراره رقم «579» لسنة 2020.