الحكومة الموقتة تبحث حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، آليات حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت، خلال اجتماع عقده في مكتبه بمدينة بنغازي مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.
وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، قدم الدرسي للثني شرحا تفصيليا حول المشاكل التي أدت إلى نقص الإمداد المائي لبلدية سرت والبلديات المجاورة لها، والتي تقع على امتداد الخط الناقل مياه النهر الصناعي من أجدابيا حتى سرت.
وأكد الدرسي أن كل المشاكل بسبب الاعتداءات غير المشروعة على خطوط النقل إلى بلدية سرت.
فيما أصدر الثني تعليماته للجهات المعنية للحد من الاعتداءات والوصلات غير المشروعة، وضمان وصول المياه المحدد كمياتها لكل بلدية أو مدينة على امتداد الخط الناقل.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، المؤسسة الوطنية للموارد المائية وإداراتها المختصة بزيارة ميدانية إلى بلدية سرت، للاطلاع على المشاكل التشغيلية التي تخص قطاع المياه والصرف الصحي للوقوف عن كثب عليها وتقديم المقترحات لحلها.