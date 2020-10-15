الحكومة الموقتة تبحث حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت

عبدالله الثني، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، 15 أكتوبر 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، آليات حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت، خلال اجتماع عقده في مكتبه بمدينة بنغازي مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، قدم الدرسي للثني شرحا تفصيليا حول المشاكل التي أدت إلى نقص الإمداد المائي لبلدية سرت والبلديات المجاورة لها، والتي تقع على امتداد الخط الناقل مياه النهر الصناعي من أجدابيا حتى سرت.

وأكد الدرسي أن كل المشاكل بسبب الاعتداءات غير المشروعة على خطوط النقل إلى بلدية سرت.

فيما أصدر الثني تعليماته للجهات المعنية للحد من الاعتداءات والوصلات غير المشروعة، وضمان وصول المياه المحدد كمياتها لكل بلدية أو مدينة على امتداد الخط الناقل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، المؤسسة الوطنية للموارد المائية وإداراتها المختصة بزيارة ميدانية إلى بلدية سرت، للاطلاع على المشاكل التشغيلية التي تخص قطاع المياه والصرف الصحي للوقوف عن كثب عليها وتقديم المقترحات لحلها.

عبدالله الثني، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، 15 أكتوبر 2020. (الحكومة الموقتة)

عبدالله الثني، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، 15 أكتوبر 2020. (الحكومة الموقتة)