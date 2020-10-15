قبل زيارة لودريان الأسبوع المقبل.. فرنسا ترحب باحتضان تونس الحوار الليبي

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (الإنترنت)

رحبت فرنسا باحتضان تونس الحوار الليبي – الليبي، مطلع نوفمبر المقبل، والذي سيسبقه زيارة لوزير خارجيتها جون إيف لودريان يومي 21 و22 أكتوبر الجاري.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها اليوم الخميس، بأن الزيارة التي سيؤديها لودريان، إلى تونس، كانت أحد محاور لقاء وزير الشؤون الخارجيّة عثمان الجرندي، بمقر الوزارة، مع سفير فرنسا الجديد لدى تونس، أندري باران الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده.

وأكّد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مع تولّي تونس الرئاسة الدّوريّة لمجلس الأمن في شهر يناير 2021.

ووفق البيان نفسه عبّر السفير الفرنسي عن دعم بلاده الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سلمي بين الفرقاء الليبيين، خاصة منها المبادرات التي تقدم بها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مرحبا باحتضان تونس، تحت إشراف الأمم المتحدة، الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل.

ووصل لودريان إلى الجزائر الخميس في ثالث زيارة له إلى البلاد منذ بداية العام الجاري، إذ أكدت وزارة الخارجية الجزائرية «تبادل وجهات النظر حول الأزمة في ليبيا التي ستكون تسويتها في صلب المحادثات بين الطرفين»، إلى جانب ملف مالي والوضع في منطقة الساحل.

ووجدت فرنسا المتهمة بدعم قوات القيادة العامة مهمشة إلى حد ما في المفاوضات منذ تراجع طرفي الصراع عن الحرب، فاتجهت إلى العمل على تنظيم لقاء حول ليبيا يجمع كل دول الجوار، وهكذا تجد الجزائر وباريس في لقاء تونس فرصة للعودة إلى الملف الليبي.