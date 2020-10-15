باشاغا: بني وليد سيكون لها الدور الأكبر في مصالحة شاملة بين كافة المدن والمناطق

اجتماع باشاغا مع أعيان ومشايخ بني وليد. الخميس 15 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أن مدينة «بني وليد سيكون لها الدور الأكبر في مصالحة شاملة بين كافة المدن والمناطق بليبيا»، موضحا أن «ما تمر به البلاد حالياً يحتاج منا وقفة جادة لمصالحة وطنية شاملة لرأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي للخروج بالبلاد لبر الأمان».

جاء تصريح باشاغا خلال لقائه، صباح اليوم الخميس, وفدا من أعيان وحكماء ومشايخ بني وليد، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء «استعرض الأوضاع الأمنية داخل مدينة بني وليد والمشاكل التي تعاني منها المدينة وخاصة الأمنية منها, وإيجاد الحلول لها, ومناقشة عدد من الملفات التي تهم المدينة».

وأضافت الوزارة أن باشاغا طمأن مسؤولي المدينة على تلبية احتياجات المدينة وخاصة الأمنية والمجاهرة بالأمن داخلها والمحافظة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة, مؤكداً أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تسعى لدعم كافة المكونات الأمنية التابعة لها بكافة التراب الليبي لتأدية الواجبات الأمنية المكلفة بها في حفظ الأمن وحماية المواطنين.

اجتماع باشاغا مع أعيان ومشايخ بني وليد. الخميس 15 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)