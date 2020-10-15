«داخلية الوفاق» تبحث شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود من «إيرباص»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 04:16 مساء
طائرة مروحية تابعة لشركة إيرباص. (وزارة الداخلية)

تبحث وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إمكانية التعاقد مع شركة «إيرباص» لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن وفد من وزارة الداخلية قام بزيارة إلى شركة «إيرباص» وأجرى سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الشركة للاستفادة منها في مجال الطيران، وذلك «بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا».

وأوضحت الوزارة أنها تدرس إمكانية التعاقد مع الشركة «لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات لاستعمالها في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة السواحل والحدود, وللرفع من قدرات ومهارات طيران الشرطة الليبية».

وفد وزارة الداخلية خلال زيارته إلى شركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
وفد وزارة الداخلية خلال زيارته إلى شركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
وفد وزارة الداخلية خلال زيارته إلى شركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
وفد وزارة الداخلية خلال زيارته إلى شركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
وفد وزارة الداخلية خلال زيارته إلى شركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
وفد وزارة الداخلية خلال زيارته إلى شركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
وفد وزارة الداخلية خلال زيارته إلى شركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
وفد وزارة الداخلية خلال زيارته إلى شركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
وفد وزارة الداخلية خلال زيارته إلى شركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
طائرة مروحية تابعة لشركة إيرباص. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ...
ليبيا
احويلي: وفد «النواب» رفض مقترحات مجلس الدولة بشأن الدستور خلال اجتماع القاهرة
ليبيا
توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته ...
دولى
وزير خارجية مالطا للمشري: شرطان أساسيان للإنعاش الاقتصادي في ليبيا
ليبيا
بومبيو يدعو السعودية إلى «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
عربى
إردوغان يرد على اتهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ
دولى
لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
ليبيا
كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يقطع 40 تفاحة في دقيقة مطوحا بالسكاكين في الهواء (فيديو)