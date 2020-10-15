المستشفى المركزي أجدابيا يخاطب «الأحوال المدنية» لتفعيل نقطة السجل المدني

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 15 أكتوبر 2020, 02:42 مساء
مدير المستشفى المركزي التعليمي أجدابيا فتحي بن مهدي، (أرشيفية: تصوير: صلاح ناصف)

خاطب المدير العام للمستشفى المركزي التعليمي أجدابيا «الشهيد امحمد المقريف»، فتحي بن مهدي، مصلحة الأحوال المدنية فرع الخليج في المدينة بشأن تفعيل نقطة السجل المدني بالمستشفى.

وقال المركز الإعلامي بالمستشفى، في بيان اليوم الخميس، إن المستشفى يخدم سكان رقعة جغرافية كبيرة تمتد من منطقة بن جواد غربا إلى المقرون شرقا، وجنوبا إلى منطقة القنان، وقد لاحظت الإدارة، خلال العمل اليومي، «حجم معاناة المواطنين في إنهاء إجراءاتهم بالمستشفى، والتي تتعلق بتسجيل حديثي الولادة أو استخراج شهادات الوفاة».

اقرأ أيضا: إجراء أعمال صيانة في المستشفى المركزي أجدابيا

وأضاف أنه على ضوء ذلك، خاطبت إدارة المستشفى مصلحة الأحوال المدنية لتفعيل نقطة السجل المدني بالمستشفى خدمة لأبناء المدينة، وتسهيل الخدمات لهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ...
ليبيا
احويلي: وفد «النواب» رفض مقترحات مجلس الدولة بشأن الدستور خلال اجتماع القاهرة
ليبيا
توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته ...
دولى
وزير خارجية مالطا للمشري: شرطان أساسيان للإنعاش الاقتصادي في ليبيا
ليبيا
بومبيو يدعو السعودية إلى «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
عربى
إردوغان يرد على اتهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ
دولى
لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
ليبيا
كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يقطع 40 تفاحة في دقيقة مطوحا بالسكاكين في الهواء (فيديو)