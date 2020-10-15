«مكافحة الأمراض»: 855 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 02:14 مساء
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل 384 مصابا للشفاء، في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 3971 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1786 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 75 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1050 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 173 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 100 عينة، ومختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية 300 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 87 عينة. 

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني يفرن 15 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني زواره أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 33 عينة، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 282 عينة.
 
وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 46 ألفا و676 حالة، منها 20 ألفا و310 نشطة، بينما تعافى 25 ألفا و685 مصابا، وتوفي 681 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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