أحوال الطقس اليوم.. تأثر غالبية المناطق برياح مثيرة للأتربة مع أجواء ساخنة

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تتعرض غالبية مناطق البلاد لرياح جنوبية نشطة نسبيا، مثيرة للأتربة أحيانا، اليوم الخميس، مع أجواء ساخنة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا بداية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثرأحيانا مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و38 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق متسببة في إثارة الأتربة والرمال، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية.