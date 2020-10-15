«صحة الوفاق»: حملة طبية لدعم النازحين في 7 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 11:45 صباحا
المشاركون في حملة دعم النازحين بسبع بلديات، 15 أكتوبر 2020، (صحة الوفاق)

نظمت وحدة صحة النازحين والمهجرين بوزارة الصحة في حكومة الوفاق حملة طبية استهدفت النازحين داخل وخارج مراكز الإيواء في سبع بلديات في المنطقة الغربية.

والبلديات السبع هي «حي الأندلس، طرابلس المركز، عين زارة، القربولي، صرمان، زوارة، العجيلات»، ومن المقرر أن يصل العدد إلى أكثر من 20 بلدية قبل نهاية العام الجاري، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

نشاط الحملة
تضمنت الحملة إجراء كشوفات طبية على أصحاب الأمراض المزمنة، خصوصا كبار السن، مع تقديم الأدوية العلاجية ومواد التعقيم الشخصية، كما نظمت بعض المحاضرات التوعوية والتوجيهات والنصائح الطبية للرفع من مستوى الوعي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقد عقدت وحدة صحة النازحين العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الجهات المختصة بمراكز الإيواء والبلديات لحل المشكلات والتحديات التي تواجههم، فيما يتعلق بالوضع الصحي العام لدى النازحين وتوفير الدعم.

الزيارة المقبلة إلى يفرن
ووضعت الوحدة البرنامج وتحديد مراكز الإيواء المستهدفة بالتنسيق مع وزارة النازحين ولجان الأزمة، وتم توفير الأطباء والدعم والأدوية وسيارات الإسعاف والكشوفات الطبية بالتنسيق مع مركز الطب الميداني.

واستفاد من هذه الزيارات أكثر من 250 أسرة نازحة، نحو ألف شخص، ممن يعانون أمراضا مزمنة ويحتاجون إلى الفحص الطبي موزعين على البلديات السبع، وستكون الزيارة القادمة إلى مدينة يفرن.

تقديم الدواء لإحدى السيدات
استقبال الأسر النازحة خلال فعاليات الحملة بإحدى البلديات
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