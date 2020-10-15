«الطاقة الدولية» تتوقع إنتاج ليبيا 700 ألف برميل نفط يومياً بحلول ديسمبر وتربطه باتفاق «أوبك+»

حقل الشرارة، (أرشيفية: الإنترنت).

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن ترفع ليبيا إنتاجها النفطي من 300 ألف مليون برميل يوميا في الوقت الحالي إلى 700 ألف برميل يوميًا في ديسمبر.

وتعليقا على خطط الدول الأعضاء في «أوبك» وحلفاء منهم روسيا المعروف بـ«أوبك+»، لزيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021 وعلاقته بعودة الإنتاج الليبي إلى السوق، توقعت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر مساء الأربعاء، أن يؤدي وقف إطلاق النار في ليبيا لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وقالت الوكالة «ثمة مجال محدود في السوق فحسب لاستيعاب الفائض من المعروض في الشهور القليلة المقبلة»، مضيفة «من يأملون في سوق نفط أكثر توازنا يتطلعون إلى هدف غير ثابت».

هل يؤثر استئناف إنتاج النفط الليبي على اتفاق «أوبك +»؟

لكن معدل استهلاك المصافي من الخام عالميا سيرتفع في الربع الأخير من 2020 بأكثر من مليوني برميل يوميا، غير أن الزيادة لن تكون كافية لتحقيق توازن في أسواق المنتجات النفطية.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن الانخفاض الحاد للطلب على أنواع وقود النقل ترجع لإجراءات العزل لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل المصافي استهلاك الخام 73.7 مليون برميل يوميا في الربع الثالث عالميا بانخفاض نحو تسعة ملايين برميل يوميا عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الوكالة «مع ذلك فإن معدلات استهلاك المصافي من الخام ستقل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، عن المستويات اللازمة لتحقيق توازن في أسواق المنتجات ما يؤدي لسحب من المخزونات».

وتوقعت تعافي متوسط معدل الاستهلاك العالمية في 2021 بواقع 4.9 مليون برميل يوميا إلى 79.4 مليون برميل يوميا.