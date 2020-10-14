المدير التنفيذي لشركة الكهرباء يتفقد المصابين جراء انفجار لغم أثناء عملهم بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 09:02 مساء
المدير التنفيذي لشركة الكهرباء أثناء زيارة أحد الموظفين المصابين. (الشركة العامة للكهرباء)

تفقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء، المهندس إبراهيم الفلاح، مساء اليوم الأربعاء، موظفي الشركة الذين أصيبوا جراء انفجار لغم أرضي أثناء تأدية عملهم بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس في وقت سابق اليوم.

ورافق الفلاح خلال زيارته إلى مصحة «الرويال» حيث يعالج المصابون كل من مستشار المدير العام للشركة العام للكهرباء، المهندس الصديق الجدايمي، ومدير إدارة توزيع طرابلس، المهندس، عبدالله حمودة ومدير إدارة الخدمات الصحية، الدكتور عبدالحفيظ البخاري.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن المصابين هم المهندس محمود أبوقرين، والفني عبدالفتاح البوعيشي، والسائق رياض محمد علي، والذين أصيبوا جراء انفجار لغم عليهم أثناء تأديتهم عملهم.

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وأضافت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الأطباء المختصين أكدوا للمدير العام ومرافقيه أن الموظفين المصابين بصحة «جيدة».

وأوضح الأطباء أن المهندس محمود أبوقرين أصيب بكسر في القدم، بينما أصيب الفني عبدالفتاح البوعيشي برضوض في القدم، في حين تعرض السائق محمد أبوقرين لكسر في اليد.

وطمأنت الشركة العامة للكهرباء أهالي وأقارب المصابين بأن حالتهم جيدة.

المدير التنفيذي لشركة الكهرباء أثناء زيارة أحد الموظفين المصابين. (الشركة العامة للكهرباء)
أحد موظفي شركة الكهرباء المصابين بالمستشفى. (الشركة العامة للكهرباء)
أحد موظفي شركة الكهرباء المصابين بالمستشفى. (الشركة العامة للكهرباء)
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