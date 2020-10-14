مدير «العالي للقضاء» يستعرض الخطة الدراسية ومناهج التدريب بالمعهد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 09:45 مساء
مدير المعهد العالي للقضاء مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد, 14 أكتوبر 2020. (عدل الوفاق)

بحث مدير المعهد العالي للقضاء صباح اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد، والذين تلقوا تدريبات سابقة، طرق التدريس الحديثة وأسس تطوير المناهج التدريبية.

وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، استهل مدير المعهد كلمته بالتأكيد على عزم الوزارة على تمكين المعهد من مباشرة مهامه في التدريب الأساسي والمستمر بعد طول توقف، مؤكدا أن إدارة المعهد تتطلع إلى بداية الدراسة وتطوير أساليب التدريس والتدريب لتواكب الاتجاهات الحديثة في هذا المجال.

وناقش الاجتماع سبل الاستفادة من الدورات التي تلقاها الأساتذة بالخارج في تدريس المواد التدريبية المعتمدة، وتدريب غيرهم من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد على طرق ومناهج التدريس التفاعلية.

مدير المعهد العالي للقضاء مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد, 14 أكتوبر 2020. (عدل الوفاق)
مدير المعهد العالي للقضاء مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد, 14 أكتوبر 2020. (عدل الوفاق)
مدير المعهد العالي للقضاء مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد, 14 أكتوبر 2020. (عدل الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يتفقان على ضرورة إنهاء المرحلة ...
ليبيا
مصدر: البعثة الأممية ترسل تعهدا كتابيا إلى المشاركين بمنتدى الحوار السياسي
ليبيا
ماذا فعلت جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بـ«كورونا»؟
رياضة عالمية
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ نحو 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية ...
ليبيا
إحصاء: عشرة ملايين أميركي صوّتوا في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية
دولى
الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية العناية بصحة فروة الرأس