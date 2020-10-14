«صحة الوفاق»: توزيع تطعيمات «الروتا والرئوي» على المرافق الصحية لسد العجز

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني (الإنترنت).

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن جهاز الإمداد الطبي طرابلس قام اليوم الأربعاء، بتوزيع تطعيمات الأطفال على وحدات التطعيم بالمرافق الصحية، تحوي لقاح كل من «الروتا، والرئوي»، بعد وصولها على فترات متلاحقة واستكمال إجراءاتها التفتيشية والرقابية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وفي تصريحات سابقة، قال المدير التنفيذي لتطعيمات طرابلس الدكتور الصادق البهيليل، إن تطعيمات الروتا وصلت مخازن الإمداد الطبي وستكون متوافرة هذا الأسبوع بكميات كبيرة، وإنهم في انتظار سند تسلمها وتوزيعها على وحدات التطعيم بالمرافق الصحية، وسيتم من خلالها سد العجز في تطعيمات الأطفال أعمار شهرين وأربعة وستة أشهر، التي حدث بها نقص كبير خلال الفترة الماضية.

«صحة الوفاق»: صيانة متكاملة لأحد مباني مستشفى نالوت المركزي

كما أكدت إدارة التطعيمات أن التطعيمات ستكون متوافرة من صباح الغد في كل وحدات التطعيم بالمرافق الصحية، وأن الكميات كبيرة ولا خوف من انتهائها، وأنهم سيواصلون الليل بالنهار لسد العجز، مؤكدين ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية ولبس الكمامات للمترددين على المراكز الصحية.