«مكافحة الأمراض»: 836 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

عينات خاصة باختبار الكشف عن فيروس «كورونا»، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 294 مصابا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 3853 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1880 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 85 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 640 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 83 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 196 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 132 عينة، ومختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية 376 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني غريان 132 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن ست عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو تسع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس تسع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 21 عينة، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 282 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 45 ألفا و821 حالة، منها 19 ألفا و851 نشطة، و25 ألفا و301 متعافي، إضافة إلى وفاة 669 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.