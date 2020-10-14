غلق مدينة غدامس 3 أيام للحد من انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 10:59 صباحا
شعار بلدية غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس البلدي غدامس غلق المدينة تماما، وحظر التجول داخلها، لمدة ثلاثة أيام بدءا من الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء وحتى السادسة صباح السبت المقبل.

جاء ذلك بناء على اجتماع المجلس واللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالبلدية، لبحث «التزايد المخيف في الحالات المصابة بسبب المخالطة والجديدة، وعدم التزام المخالطين بالحجر المنزلي»، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتقرر قفل المحلات التجارية خلال المدة نفسها، باستثناء الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب، والتأكيد على أصحاب المناسبات الاجتماعية والأعراس اتباع التعليمات الصادرة فيما يخص إقامة تلك الفعاليات.

وأشار البيان إلى أن القرار سيتيح الفرصة أمام فريق الرصد والتقصي لحصر المخالطين داخل المدينة، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على الصحة العامة، والتعاون من أجل الحد من انتشار الوباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
ماذا فعلت جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بـ«كورونا»؟
رياضة عالمية
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ نحو 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية ...
ليبيا
إحصاء: عشرة ملايين أميركي صوّتوا في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية
دولى
الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»