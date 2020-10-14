كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 12:10 مساء
سيارة سرقت في إحدى مناطق بنغازي في العام 2015، 14 أكتوبر 2020، (مديرية أمن بنغازي)

 كشف قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي الغموض عن واقعة سرقة سيارة مواطن؛ تعود ملابساتها إلى العام 2015.

وسجلت الواقعة في حينه، ضد مجهول، وقد ارتكبت في إحدى المناطق التي كانت مسيطر عليها من قبل «الجماعات الإرهابية»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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وتلقى القسم تقريرا من مجموعات التحري تفيد ضبط أحد أطراف واقعة السرقة، وبإحضاره إلى داخل القسم والاستدلال معه،  أفاد بأنه اشترى السيارة من شخص آخر، الذي جرى إحضاره أيضا، واعترف بأنه وشخصان آخران سرقا السيارة قبل خمس سنوات.

وجاء إلى القسم ابن مالك السيارة، الذي أفاد بأنها تخص والده المتوفى، في حين جرى إحالة المتهمين سالفي الذكر إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

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